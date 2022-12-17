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Сегодня, 01:25

«Боруссия» не может договориться с Мукоко о продлении контракта

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко Патрик Уильямс сообщил о ходе переговоров с клубом о продлении контракта. Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

«Я могу подтвердить, что в настоящее время мы не близки к соглашению с «Боруссией» о подписании нового контракта», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Уильямса.

Ранее появилась информация, что «Челси» готов подписать футболиста этой зимой.

В текущем сезоне Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивается соимость игрока в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
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 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
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 - : -
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21.01 17:30
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 - : -
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