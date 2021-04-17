Флик объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Он заявил о своем решении после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (3:2).

— Сегодня я сказал команде, что после игры в Париже проинформировал клуб о своем желании расторгнуть контракт в конце сезона, — заявил Флик в эфире немецкого телевидения, чьи слова приводит журналист Кристиан Фальк.

Breaking: Hansi Flick told his team today that he informed the club that he wants to leave Bayern Munich at the end of the season. Flick confirmed this live on TV — Christian Falk (@cfbayern) April 17, 2021

13 апреля «Бавария» обыграла на выезде «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч (3:3) вылетела за счет правила выездного гола. Ранее сообщалось, что у Флика есть предложение возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева.

Напомним, что Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.