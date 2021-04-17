Флик объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Он заявил о своем решении после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (3:2).
— Сегодня я сказал команде, что после игры в Париже проинформировал клуб о своем желании расторгнуть контракт в конце сезона, — заявил Флик в эфире немецкого телевидения, чьи слова приводит журналист Кристиан Фальк.
Breaking: Hansi Flick told his team today that he informed the club that he wants to leave Bayern Munich at the end of the season. Flick confirmed this live on TV— Christian Falk (@cfbayern) April 17, 2021
13 апреля «Бавария» обыграла на выезде «ПСЖ» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч (3:3) вылетела за счет правила выездного гола. Ранее сообщалось, что у Флика есть предложение возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева.
Напомним, что Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю