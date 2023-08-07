Нойер вернулся к восстановительным тренировкам после перелома ноги

Голкипер «Бавария» Мануэль Нойер приступил к восстановлению после плановой операции по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, сообщается на сайте команды.

В декабре вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и выбыл до конца сезона.

В мае Нойер заявлял, что реабилитация проходит очень хорошо. 37-летний вратарь сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и пропустил остаток сезона-2022/23.