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Сегодня, 21:13

«Интер» объявил о трансфере Зоммера

Виктория Кравченко
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Янн Зоммер.
Фото ФК «Интер»

«Интер» объявил о переходе голкипера сборной Швейцарии Янна Зоммера из «Баварии», сообщает пресс-служба миланцев.

Голкипер подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 миллионов евро.

Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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