«Интер» объявил о трансфере Зоммера

«Интер» объявил о переходе голкипера сборной Швейцарии Янна Зоммера из «Баварии», сообщает пресс-служба миланцев.

Голкипер подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 миллионов евро.

Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2025 года.