Нойер: «Я снова могу без проблем ездить на велосипеде. Реабилитация проходит очень хорошо»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении. Сегодня немец провел первую тренировку после тяжелой травмы.

«Я в порядке. Счастлив каждый день приходить на Зебенер Штрассе и тренироваться там. Реабилитация проходит очень хорошо, мы довольны. Последние снимки тоже были хороши. Приятно каждый день делать шаг вперед. Мы все настроены оптимистично». Упражнения для вратарей, которые мы делаем в помещении, очень хорошо влияют. Я уже снова могу без проблем ездить на велосипеде, а также выполнять большинство силовых упражнений", — приводят слова Нойера Bild.

Сообщалось, что 37-летний вратарь может вернуться в общую группу «Баварии» в июле.