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Сегодня, 14:22

В «Баварии» ответили на обвинение в расизме от окружения Мане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» отреагировала на заявление советника экс-форварда клуба Садио Мане, обвинившего бывшего одноклубника Лероя Сане и мюнхенский клуб в расизме.

Бакари Сиссе, входящий в окружение сенегальца, заявил, что конфликт между Мане и Сане был спровоцирован поведением последнего, который оскорбил Садио на расистской почве.

В апреле этого года стало известно, что между игроками произошел конфликт после матча против «Манчестер Сити» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2022/23. Сообщалось, что Мане ударил одноклубника в лицо. Сенегалец был оштрафован и отстранен на короткий срок.

«Мы расторгли контракт Садио Мане по взаимному согласию. Обвинения в расизме, которые сейчас выдвигает окружение Садио, необоснованны и были такими с самого начала.

«Бавария» уважает Садио Мане как человека и игрока. К сожалению, цели, которые мы ставили перед собой при его подписании, не были достигнуты. Такое случается в футболе. Мы желаем Садио всего наилучшего и больших успехов в его новом клубе», – приводит заявление клуба RMC Sport.

В апреле этого года стало известно, что между игроками произошел конфликт после матча против «Манчестер Сити» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2022/23. Сообщалось, что Мане ударил одноклубника в лицо. Сенегалец был оштрафован и отстранен на короткий срок.

В летнее трансферное окно Мане перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Лерой Сане
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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Советник Мане заявил, что Сане перед дракой оскорбил сенегальца на расистской почве
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 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
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 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
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