Нойер проводит 400-й матч в бундеслиге. Он третий действующий игрок, достигший этой отметки

Матч 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» стал для вратаря «Баварии» Мануэля Нойера 400-м в бундеслиге.

34-летний голкипер стал третьим действуюшим футболистом чемпионата, достигшим этой отметки. Рекордсмен — форвард «Вердера» Клаудио Писарро (487 матчей), вторым идет футболист «Униона» Кристиан Гентнер (402).

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