Нойер планирует вернуться на поле 21 октября

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер планирует вернуться на поле 21 октября, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В этот день у мюнхенцев запланирована встреча с «Майнцем».

В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.

29 августа стало известно, что 37-летний немец вернулся к тренировкам в общей группе.

В сентябре главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал детали восстановления Нойера.