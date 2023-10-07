Нойер планирует вернуться на поле 21 октября
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер планирует вернуться на поле 21 октября, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В этот день у мюнхенцев запланирована встреча с «Майнцем».
В декабре 2022 года вратарь получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. Он перенес успешную операцию и пропустил остаток сезона-2022/23.
29 августа стало известно, что 37-летний немец вернулся к тренировкам в общей группе.
В сентябре главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал детали восстановления Нойера.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Вердер
|6
|2
|0
|4
|10-14
|6
|
14
|Аугсбург
|6
|1
|2
|3
|9-15
|5
|
15
|Дармштадт
|6
|1
|1
|4
|10-18
|4
|
16
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.10
|21:30
|
Боруссия М – Майнц
|2 : 2
|7.10
|16:30
|
Аугсбург – Дармштадт
|- : -
|7.10
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|7.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|7.10
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|7.10
|19:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|8.10
|16:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|8.10
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|8.10
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|5
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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