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Сегодня, 00:13

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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Менхенгладбахская «Боруссия» ушла от поражения в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (2:2). Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

Полузащитник Флориан Нойхаус на 22-й минуте вывел хозяев вперед. Однако гости почти сразу отыгрались благодаря голу Браяна Гроду. В середине второй половины Аймен Баркок вывел «Майнц» вперед. «Боруссии» удалось отыграться на последних минутах благодаря голу защитника Джо Скалли.

«Боруссия» набрала 6 очков и поднялась на 12-ю строчку. «Майнц» оторвался от идущего последним «Кельна» (2 очка).

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
06 окт, 21:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:2
Майнц
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 2 : 2
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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