Менхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью
Менхенгладбахская «Боруссия» ушла от поражения в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (2:2). Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.
Полузащитник Флориан Нойхаус на 22-й минуте вывел хозяев вперед. Однако гости почти сразу отыгрались благодаря голу Браяна Гроду. В середине второй половины Аймен Баркок вывел «Майнц» вперед. «Боруссии» удалось отыграться на последних минутах благодаря голу защитника Джо Скалли.
«Боруссия» набрала 6 очков и поднялась на 12-ю строчку. «Майнц» оторвался от идущего последним «Кельна» (2 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Вердер
|6
|2
|0
|4
|10-14
|6
|
14
|Аугсбург
|6
|1
|2
|3
|9-15
|5
|
15
|Дармштадт
|6
|1
|1
|4
|10-18
|4
|
16
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.10
|21:30
|
Боруссия М – Майнц
|2 : 2
|7.10
|16:30
|
Аугсбург – Дармштадт
|- : -
|7.10
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|7.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|7.10
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|7.10
|19:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|8.10
|16:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|8.10
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|8.10
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|5
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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