Менхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью

Менхенгладбахская «Боруссия» ушла от поражения в матче 7-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (2:2). Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

Полузащитник Флориан Нойхаус на 22-й минуте вывел хозяев вперед. Однако гости почти сразу отыгрались благодаря голу Браяна Гроду. В середине второй половины Аймен Баркок вывел «Майнц» вперед. «Боруссии» удалось отыграться на последних минутах благодаря голу защитника Джо Скалли.

«Боруссия» набрала 6 очков и поднялась на 12-ю строчку. «Майнц» оторвался от идущего последним «Кельна» (2 очка).