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Сегодня, 15:00

«Боруссия» Д — «Унион»: прямая трансляция матча бундеслиги

Видеотрансляция матча «Боруссия» Д — «Унион» начнется в 16.25 на «Матч Футбол 2»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты дортмундской «Боруссии».
Фото Reuters

7 октября, в субботу, дортмундская «Боруссия» проведет матч седьмого тура чемпионата Германии по футболу с «Унионом». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в городе Дортмунд. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча бундеслиги можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Телеканал «Матч Футбол 2» покажет видеотрансляцию противостояния «Боруссия» Д — «Унион» в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 2». Начало — в 16.25 мск.

Дортмундцы с 14 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. Берлинский «Унион» располагается на 11-й строчке с шестью очками.

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Унион Берлин
Бундеслига
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3 дня
Неделя

Нойер планирует вернуться на поле 21 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 2 : 2
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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