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4 сентября, 09:30

Нашельсманн поделился мнением о конкуренции в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о конкуренции внутри команды.

«Перед стартом сезона мы решили, что в «Баварии» должна быть серьезная конкуренция. Было бы странно, если бы у нас было иное мнение. Думаю, это важно для каждого клуба. Пока же все складывается достаточно хорошо», — цитирует специалиста Transfermarkt.

После пяти туров бундеслиги «Бавария» набрала 11 баллов и расположилась на 3-м месте.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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 Унион Б 5 3 2 0 12-4 11
5
 Майнц 5 3 1 1 5-5 10
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 Кельн 5 2 3 0 10-6 9
7
 Хоффенхайм 5 3 0 2 8-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 2 2 1 11-11 8
9
 Боруссия М 5 2 2 1 7-5 8
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 Вердер 5 2 2 1 12-10 8
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РБ Лейпциг

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