Нашельсманн поделился мнением о конкуренции в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что думает о конкуренции внутри команды.

«Перед стартом сезона мы решили, что в «Баварии» должна быть серьезная конкуренция. Было бы странно, если бы у нас было иное мнение. Думаю, это важно для каждого клуба. Пока же все складывается достаточно хорошо», — цитирует специалиста Transfermarkt.

После пяти туров бундеслиги «Бавария» набрала 11 баллов и расположилась на 3-м месте.