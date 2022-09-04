Тедеско — о разгроме в матче с «Айнтрахтом»: «Поражение «Лейпцига» было заслуженным»
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (0:4).
«Поражение было заслуженным. Мы не поняли основы и совсем не были агрессивны. Мы хотели закрепить мяч после прессинга, но очень быстро его потеряли. Мы использовали три разные схемы, но это было неэффективно. Вы можете наслаждаться Лигой чемпионов только тогда, когда дела в лиге идут хорошо. Так что на данный момент мы все очень разочарованы результатом», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.
«Айнтрахт» после 5 туров занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 8 очков. «Лейпциг» идет на 11-й строчке с 5 баллами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
2
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|
4
|Унион Б
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
5
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5-5
|10
|
6
|Кельн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|
7
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|
9
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|12-10
|8
|
11
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Герта
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
13
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|
15
|Шальке
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|
16
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|
17
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
18
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
|9.09
|21:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|10.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Герта – Байер
|- : -
|10.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
|10.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|10.09
|19:30
|
Шальке – Бохум
|- : -
|11.09
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.09
|18:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|5
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|5
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|4
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Теосон Жордан Сьебатше
Унион Б
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|3
|1
|1
|
|
Лука Пфайффер
Штутгарт
|3
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|3
|1
|0