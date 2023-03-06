Нападающий «Лейпцига» Нкунку выбыл на две недели

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку выбыл минимум на две недели из-за травмы, сообщает GFFN.

25-летний француз получил повреждение бедра в матче 23-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (1:2).

Ожидается, что форвард пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдет 14 марта.

В сезоне-2022/23 Нкунку провел за «Лейпциг» 27 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.