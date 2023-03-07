В «Ганновере» сообщили, что у Ондуа мало игрового времени по спортивным причинам
В пресс-службе «Ганновера» сообщили, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, получает мало игрового времени по спортивным причинам.
«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге он не смог ими воспользоваться», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА. 27-летний футболист имеет российское гражданство. На чемпионате мира в Катаре он сыграл за сборную Камеруна в бутсах с триколором.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|14
|7
|2
|66-22
|49
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|
3
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|
5
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|23
|11
|6
|6
|45-33
|39
|
7
|Майнц
|23
|10
|5
|8
|38-34
|35
|
8
|Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|42-31
|34
|
9
|Боруссия М
|23
|8
|6
|9
|38-39
|30
|
10
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
11
|Байер
|23
|9
|4
|10
|40-37
|31
|
12
|Кельн
|23
|6
|9
|8
|32-36
|27
|
13
|Аугсбург
|23
|8
|3
|12
|28-39
|27
|
14
|Герта
|23
|5
|5
|13
|28-44
|20
|
15
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|28-40
|19
|
16
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|
17
|Шальке
|23
|4
|7
|12
|18-42
|19
|
18
|Бохум
|23
|6
|1
|16
|24-56
|19
|10.03
|22:30
|
Кельн – Бохум
|- : -
|11.03
|17:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|11.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|- : -
|11.03
|17:30
|
Герта – Майнц
|- : -
|11.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|11.03
|20:30
|
Шальке – Боруссия Д
|- : -
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|12.03
|19:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|12.03
|21:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|21
|1
|3