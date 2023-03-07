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Сегодня, 08:36

В «Ганновере» сообщили, что у Ондуа мало игрового времени по спортивным причинам

Виктория Кравченко
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Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press

В пресс-службе «Ганновера» сообщили, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, получает мало игрового времени по спортивным причинам.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй бундеслиге он не смог ими воспользоваться», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА. 27-летний футболист имеет российское гражданство. На чемпионате мира в Катаре он сыграл за сборную Камеруна в бутсах с триколором.

Источник: https://tass.ru/sport/17209713
Гаэль Ондуа
ФК Ганновер
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 45-33 39
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
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 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
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 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
11
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
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 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 23 5 5 13 28-44 20
15
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
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