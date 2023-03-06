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Сегодня, 14:42

«Плачу цену за свою позицию». Ондуа намекнул, почему не играет за «Ганновер»

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Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, почему перестал попадать в состав немецкого клуба.

«Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену", — написал Ондуа в своей колонке на Sports.ru.

27-летний полузащитник родился в Камеруне, но является воспитанником академии «Локомотива». Ранее он играл на ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна в бутсах с российским флагом. Его контракт с «Ганновером» рассчитан до конца текущего сезона.

Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 есть футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greenlion/3120505.html
Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 45-33 39
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
8
 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
10
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
11
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
12
 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 23 5 5 13 28-44 20
15
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
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 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
17
 Шальке 23 4 7 12 18-42 19
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Бавария – Аугсбург
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