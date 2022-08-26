Нападающий «Баварии» Зиркзее близок к переходу в «Болонью»

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее близок к подписанию контракта с «Болоньей», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

21-летний голландец уже согласился заключить с «Болоньей» контракт, рассчитанный на четыре года. Трансфер обойдется представителям серии А в 8,5 миллиона евро.

Кроме того, «Бавария» получит 50% от суммы будущей перепродажи перспективного футболиста.

В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах.