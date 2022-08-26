Нападающий «Баварии» Зиркзее близок к переходу в «Болонью»
Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее близок к подписанию контракта с «Болоньей», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
21-летний голландец уже согласился заключить с «Болоньей» контракт, рассчитанный на четыре года. Трансфер обойдется представителям серии А в 8,5 миллиона евро.
Кроме того, «Бавария» получит 50% от суммы будущей перепродажи перспективного футболиста.
В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|15-1
|9
|
2
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
3
|Унион Б
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
4
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|
7
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
8
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|
9
|Кельн
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
13
|Шальке
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
15
|Айнтрахт Ф
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
16
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|Бохум
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
|
18
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.08
|21:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|27.08
|16:30
|
Герта – Боруссия Д
|- : -
|27.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|27.08
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|27.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|27.08
|16:30
|
Шальке – Унион Б
|- : -
|27.08
|19:30
|
Бавария – Боруссия М
|- : -
|28.08
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|28.08
|18:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|3
|
|
Садио Мане
Бавария
|3
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Кингсли Коман
Бавария
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Лукас Градецки
Байер
|2
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0
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