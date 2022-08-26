Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:26

Нападающий «Баварии» Зиркзее близок к переходу в «Болонью»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее близок к подписанию контракта с «Болоньей», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

21-летний голландец уже согласился заключить с «Болоньей» контракт, рассчитанный на четыре года. Трансфер обойдется представителям серии А в 8,5 миллиона евро.

Кроме того, «Бавария» получит 50% от суммы будущей перепродажи перспективного футболиста.

В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». Форвард забил 18 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах команды во всех турнирах.

ФК Бавария
ФК Болонья
0
Читайте также
Девушка Игнатьева показала идеальную фигуру в обтягивающем костюме
Новый корейский электромобиль едет в Россию в двух версиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига, 4-й тур: «Герта» сыграет с «Боруссией» Д, «Бавария» — «Боруссия» М и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 3 3 0 0 15-1 9
2
 Майнц 3 2 1 0 4-2 7
3
 Унион Б 3 2 1 0 5-2 7
4
 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
5
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Фрайбург 3 2 0 1 6-3 6
8
 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
9
 Кельн 3 1 2 0 6-4 5
10
 Аугсбург 3 1 0 2 3-7 3
11
 РБ Лейпциг 3 0 2 1 4-5 2
12
 Штутгарт 3 0 2 1 3-4 2
13
 Шальке 3 0 2 1 3-5 2
14
 Вольфсбург 3 0 2 1 2-4 2
15
 Айнтрахт Ф 3 0 2 1 3-8 2
16
 Герта 3 0 1 2 2-5 1
17
 Бохум 3 0 0 3 3-12 0
18
 Байер 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 21:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
27.08 16:30
Герта – Боруссия Д
 - : -
27.08 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
27.08 16:30
Майнц – Байер
 - : -
27.08 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
27.08 16:30
Шальке – Унион Б
 - : -
27.08 19:30
Бавария – Боруссия М
 - : -
28.08 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
28.08 18:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 3
Садио Мане

Садио Мане

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости