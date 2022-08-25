«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару

«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара в летнее трансферное окно, L'Equipe.

По информации источника, 26-летний француз находился в трансферном списке манкунианского клуба.

Отмечается, что несколько дней назад «красные дьяволы» сделали предложение о трансфере, но оно было отклонено, так как защитник принял решение остаться в мюнхенском клубе еще несколько недель назад.

При этом Паваром также интересовались «Челси», «Атлетико» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Павар забил два мяча в четырех матчах за мюнхенцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.