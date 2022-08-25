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Сегодня, 17:59

«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести защитника «Баварии» Бенжамена Павара в летнее трансферное окно, L'Equipe.

По информации источника, 26-летний француз находился в трансферном списке манкунианского клуба.

Отмечается, что несколько дней назад «красные дьяволы» сделали предложение о трансфере, но оно было отклонено, так как защитник принял решение остаться в мюнхенском клубе еще несколько недель назад.

При этом Паваром также интересовались «Челси», «Атлетико» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Павар забил два мяча в четырех матчах за мюнхенцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-manchester-united-a-tente-de-recruter-benjamin-pavard-bayern-munich/1350003
Бенжамен Павар
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 Майнц 3 2 1 0 4-2 7
3
 Унион Б 3 2 1 0 5-2 7
4
 Боруссия М 3 2 1 0 6-3 7
5
 Боруссия Д 3 2 0 1 6-4 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
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 Фрайбург 3 2 0 1 6-3 6
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 Вердер 3 1 2 0 7-6 5
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 Аугсбург 3 1 0 2 3-7 3
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 Штутгарт 3 0 2 1 3-4 2
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 Герта 3 0 1 2 2-5 1
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 Бохум 3 0 0 3 3-12 0
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Фрайбург – Бохум
 - : -
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Герта – Боруссия Д
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Майнц – Байер
 - : -
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РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
27.08 16:30
Шальке – Унион Б
 - : -
27.08 19:30
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Джамал Мусиала

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Карим Онисиво

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Майнц

 3
Садио Мане

Садио Мане

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

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Штутгарт

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Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

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Шеральдо Беккер

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Унион Б

 2
И К Ж
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Доминик Дрекслер

Шальке-04

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Байер

 2 1 0
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РБ Лейпциг

 2 1 0
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