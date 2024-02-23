Нагельсманн прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал решение полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса вернуться в национальную команду.

«Он прекрасно впишется в нашу команду. Кроос станет связующим звеном в средней линии. Его опыт будет очень полезен. Мы с ним много раз общались. С каждым разговором я все больше чувствовал, что он хочет сыграть на домашнем чемпионате Европы», — цитирует тренера Bayern & Germany.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.

В январе этого года хавбеку «Реала» исполнилось 34 года.