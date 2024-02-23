Рюдигер: «С Тухелем у меня были особенно хорошие отношения»

Рюдигер рассказал о своих отношениях с Тухелем

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своих отношениях с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем.

«У меня было много хороших тренеров. Если бы мне пришлось выбрать одного, то это был бы Томас Тухель. С ним у меня сложились особенно хорошие отношения. Его честность мне импонировала. А еще меня впечатляло его тактическое понимание игры», — приводит слова Рюдигера Bayern & Germany в социальной сети X.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под руководством немецкого специалиста мюнхенская команда провела 44 матча, в которых одержала 28 побед, потерпела 11 поражений и 5 раз играла вничью. Вместе с 50-летним наставником клуб стал чемпионом Германии в сезоне-2022/23.

После 22 туров чемпионата Германии мюнхенцы занимают 2-е место, набрав 50 очков. Они отстают от лидирующего «Байера» на 8 очков.