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22 февраля, 16:52

Тони Кроос объявил о возвращении в сборную Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Тони Кроос сообщил, что возобновляет карьеру в сборной Германии.

«Ребята, коротко: в марте я снова сыграю за сборную Германию. Почему? Потому что меня попросил об этом тренер национальной команды. Я в хорошем настроении и уверен, что сборная может добиться на Евро-2024 гораздо большего, чем надеются большинство болельщиков», — написал Кроос в соцсетях.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.

В январе этого года хавбеку «Реала» исполнилось 34 года.

Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Реал
Чемпионат Европы по футболу
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