Нагельсманн вспомнил о работе в «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вспомнил о периоде работы в «Баварии». Он тренировал команду с 2021 по 2023 год.

«Я пришел в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают тренеру время. Клопп руководил «Ливерпулем» долгое время, пока не привел команду к титулу чемпиона. Гвардиола выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» спустя семь лет после назначения. У тренеров «Баварии» не так много времени, чтобы что-то создать», — цитирует специалиста Bayern & Germany.

На данный момент команду возглавляет Томас Тухель, однако руководство команды недовольно положением команды в чемпионате Германии и ищет замену немцу.