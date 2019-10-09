Мюллер рассказал, что недоволен своей ролью в клубе

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал ситуацию со своей ролью в клубе. Игрок перестал считаться игроком основного состава. В последних пяти матчах он четырежды выходил на замену, а во встрече с «Тоттенхэмом» (7:2) не появлялся на поле.

— Конечно, я недоволен текущей ситуацией, — приводит Kicker слова Мюллера. — Мне всего 30 лет, я все еще голоден и хочу успеха — и с клубом, и личного. Я абсолютно уверен, что я все еще могу помочь своей команде на поле.



Тренер должен принимать тяжелые решения перед каждым матчем. Однако, тенденция последних игр не делает меня счастливым. Если тренерский штаб видит меня исключительно в роли запасного игрока в будущем, мне нужно будет серьезно подумать об этом. Я просто слишком амбициозен.



СМИ много спекулируют в последнее время. Я не буду в этом участвовать. Пришло время вновь сфокусироваться на футболе, чтобы наши ближайшие недели прошли успешно. Я буду продолжать отдавать всего себя на тренировках. Больше мне нечего сказать.

30-летний немец всю карьеру провел в «Баварии» и забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 10 играх текущего сезона он забил гол и сделал 4 результативные передачи.

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