Мюллер — о контракте с «Баварией»: «Для меня важно быть основой и помогать вести команду в правильном направлении»

Нападающий Томас Мюллер прокомментировал подписание нового контракта с «Баварией». Соглашение 34-летнего немца рассчитано до лета 2025 года.

«Я рад, что мой путь в «Баварии» продолжается. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы оставались успешными — и как команда, и как клуб в целом. Для меня важно быть основой и помогать вести команду в правильном направлении», — цитирует Мюллера пресс-служба команды.

Мюллер является воспитанником «Баварии». С мюнхенцами форвард 12 раз выигрывал бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и 8 раз побеждал в Суперкубке страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Мюллер провел 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.