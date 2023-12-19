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Сегодня, 17:42

«Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

Форвард «Баварии» Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт 34-летнего немца рассчитан до лета 2025 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона.

Мюллер является воспитанником «Баварии». С мюнхенцами форвард 12 раз выигрывал бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и 8 раз побеждал в Суперкубке страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Мюллер провел 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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В «Баварии» подтвердили, что Мюллер подпишет новый контракт с клубом

Мюллер — о контракте с «Баварией»: «Для меня важно быть основой и помогать вести команду в правильном направлении»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 15 12 3 0 42-12 39
2
 Бавария 14 11 2 1 47-14 35
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 15 10 1 4 34-19 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 15 5 6 4 24-19 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
16
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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19.12 20:30
Вердер – РБ Лейпциг
 - : -
19.12 22:30
Боруссия Д – Майнц
 - : -
19.12 22:30
Хоффенхайм – Дармштадт
 - : -
20.12 20:30
Унион Б – Кельн
 - : -
20.12 22:30
Байер – Бохум
 - : -
20.12 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
20.12 22:30
Хайденхайм – Фрайбург
 - : -
20.12 22:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
20.12 22:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 20
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 12 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 11 1 4
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