«Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером
Форвард «Баварии» Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенцами, сообщается на официальном сайте клуба.
Новый контракт 34-летнего немца рассчитан до лета 2025 года. Его предыдущее соглашение истекало в конце сезона.
Мюллер является воспитанником «Баварии». С мюнхенцами форвард 12 раз выигрывал бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и 8 раз побеждал в Суперкубке страны. Также он дважды становился победителем Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Мюллер провел 18 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|15
|12
|3
|0
|42-12
|39
|
2
|Бавария
|14
|11
|2
|1
|47-14
|35
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
4
|Штутгарт
|15
|10
|1
|4
|34-19
|31
|
5
|Боруссия Д
|15
|7
|5
|3
|29-24
|26
|
6
|Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|19-23
|24
|
7
|Хоффенхайм
|15
|7
|2
|6
|29-27
|23
|
8
|Айнтрахт Ф
|15
|5
|6
|4
|24-19
|21
|
9
|Вольфсбург
|15
|6
|1
|8
|19-25
|19
|
10
|Аугсбург
|15
|4
|6
|5
|24-28
|18
|
11
|Боруссия М
|15
|4
|5
|6
|30-33
|17
|
12
|Хайденхайм
|15
|5
|2
|8
|22-30
|17
|
13
|Бохум
|15
|3
|7
|5
|18-29
|16
|
14
|Вердер
|15
|4
|3
|8
|22-29
|15
|
15
|Унион Б
|14
|3
|1
|10
|15-31
|10
|
16
|Кельн
|15
|2
|4
|9
|10-26
|10
|
17
|Майнц
|15
|1
|6
|8
|12-27
|9
|
18
|Дармштадт
|15
|2
|3
|10
|17-38
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|- : -
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|- : -
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|- : -
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|20
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|12
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|11
|1
|4
Новости