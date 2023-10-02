Мюллер может покинуть «Баварию» летом 2024 года
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер хочет покинуть команду. Он недоволен своим положением в клубе.
Немец не является игроком стартового состава. Главный тренер Томас Тухель не видит форварда в роли футболиста основы. Первыми кандидатами на выход со скамейки являются Матис Тель и Эрик Шупо-Мотинг.
По данным Kicker, Мюллер не верит, что его положение изменится при нынешнем тренере. Поэтому 34-летний форварда допускает свой уход из «Баварии» этим летом.
Мюллер в этом сезоне отметился 1 результативной передачей в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Вердер
|6
|2
|0
|4
|10-14
|6
|
13
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
|
14
|Аугсбург
|6
|1
|2
|3
|9-15
|5
|
15
|Дармштадт
|6
|1
|1
|4
|10-18
|4
|
16
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
17
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|
18
|Майнц
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|0 : 2
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|0 : 3
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|2 : 2
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|4 : 2
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|5
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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