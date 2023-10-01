«Фрайбург» на своем поле обыграл «Аугсбург» в бундеслиге

«Фрайбург» дома одержал победу над «Аугсбургом» в матче 6-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

На 5-й минуте хозяев вывел вперед Винченцо Грифо, реализовавший пенальти. На 56-й минуте окончательный счет установил Филипп Линхарт.

«Фрайбург» с 10 очками поднялся на восьмое место в РПЛ. «Аугсбург» с 5 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.