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Сегодня, 20:26

«Фрайбург» на своем поле обыграл «Аугсбург» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фрайбург» дома одержал победу над «Аугсбургом» в матче 6-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

На 5-й минуте хозяев вывел вперед Винченцо Грифо, реализовавший пенальти. На 56-й минуте окончательный счет установил Филипп Линхарт.

«Фрайбург» с 10 очками поднялся на восьмое место в РПЛ. «Аугсбург» с 5 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
01 окт, 18:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:0
Аугсбург

Футбол
ФК Аугсбург
ФК Фрайбург
1
0
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24 часа
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Неделя

«Дармштадт» обыграл «Вердер» в домашнем матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 1 : 3
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 1 : 3
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 0 : 2
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 1 : 0
30.09 16:30
Майнц – Байер
 0 : 3
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 2 : 0
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 2 : 2
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 4 : 2
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
 2 : 0
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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