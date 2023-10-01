«Фрайбург» на своем поле обыграл «Аугсбург» в бундеслиге
«Фрайбург» дома одержал победу над «Аугсбургом» в матче 6-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.
На 5-й минуте хозяев вывел вперед Винченцо Грифо, реализовавший пенальти. На 56-й минуте окончательный счет установил Филипп Линхарт.
«Фрайбург» с 10 очками поднялся на восьмое место в РПЛ. «Аугсбург» с 5 баллами идет на 14-й строчке в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Вердер
|6
|2
|0
|4
|10-14
|6
|
13
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
|
14
|Аугсбург
|6
|1
|2
|3
|9-15
|5
|
15
|Дармштадт
|6
|1
|1
|4
|10-18
|4
|
16
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
17
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|
18
|Майнц
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|1 : 3
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|0 : 2
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|0 : 3
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|2 : 2
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|4 : 2
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|5
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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