Фримпонг подпишет новый долгосрочный контракт с «Байером»
Защитник «Байера» Джереми Фримпонг готов подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 22-летний голландец подпишет долгосрочное соглашение с немецким клубом до лета 2028 года, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.
В текущем сезоне Фримпонг провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Вердер
|6
|2
|0
|4
|10-14
|6
|
13
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
|
14
|Аугсбург
|6
|1
|2
|3
|9-15
|5
|
15
|Дармштадт
|6
|1
|1
|4
|10-18
|4
|
16
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
17
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|
18
|Майнц
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.10
|21:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
|7.10
|16:30
|
Аугсбург – Дармштадт
|- : -
|7.10
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|7.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|7.10
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|7.10
|19:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|8.10
|16:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|8.10
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|8.10
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|5
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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