Фримпонг подпишет новый долгосрочный контракт с «Байером»

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг готов подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний голландец подпишет долгосрочное соглашение с немецким клубом до лета 2028 года, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

В текущем сезоне Фримпонг провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.