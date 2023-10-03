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Сегодня, 01:15

Фримпонг подпишет новый долгосрочный контракт с «Байером»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Байера» Джереми Фримпонг готов подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний голландец подпишет долгосрочное соглашение с немецким клубом до лета 2028 года, несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

В текущем сезоне Фримпонг провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

ФК Байер
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Мюллер может покинуть «Баварию» летом 2024 года
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
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6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
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Юлиан Брандт

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Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

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Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

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Унион Б

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