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Сегодня, 08:24

Мюллер: «Баварии» нужно вернуться в строй, игра с «Боруссией» разочаровала нас»

Алина Савинова
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер признался, что команда разочарована своим выступлением в матче с дортмундской «Боруссией» в 27-м туре бундеслиги (0:2).

«Мы очень разочарованы своей игрой. Пауза на матчи сборных не принесла нам никакой пользы. Мы были недостаточно эффективны. Мы могли забить в решающие моменты. «Боруссия» играла в достойный футбол на протяжении 90 минут, но не сделала ничего особенного. Они заслужили победу. Мы надеялись, что сегодняшний день станет толчком для следующих игр. Мы играли слишком дико в первом тайме, мало чего показывали индивидуально. Нам нужно вернуться в строй, эта игра разочаровала нас», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

На данный момент «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 60 очками. Лидером является «Байер», на счету которого 73 балла.

В следующем туре «Бавария» сыграет против «Хайденхайма». Матч пройдет 6 апреля.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2024/03/reaction-to-bayern-bundesliga-game-at-home-to-borussia-dortmund
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Спортдиректор «Баварии» провел переговоры с Нагельсманном о возвращении в клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
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5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 - : -
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 - : -
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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