Де Дзерби стал главным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»

Стали известны главные кандидаты на замену тренеру Томасу Тухелю в «Баварии».

Как сообщает The Times, главным кандидатом на пост главного тренера стал Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон». В руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают 44-летнего специалиста — в частности, большим поклонником Де Дзерби является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли Роберто доступен для переговоров летом.

По информации источника, в число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входят Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии, и тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что в контракте Де Дзерби с «Брайтоном» есть пункт о выкупе за 15 миллионов евро.

44-летний итальянец возглавляет английский клуб с сентября 2022 года. «Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.