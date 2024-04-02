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Сегодня, 11:25

Де Дзерби стал главным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны главные кандидаты на замену тренеру Томасу Тухелю в «Баварии».

Как сообщает The Times, главным кандидатом на пост главного тренера стал Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон». В руководстве мюнхенского клуба высоко оценивают 44-летнего специалиста — в частности, большим поклонником Де Дзерби является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли Роберто доступен для переговоров летом.

По информации источника, в число кандидатов на пост тренера «Баварии» также входят Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии, и тренер сборной Австрии Ральф Рангник.

Роберто Де&nbsp;Дзерби. Протагонист, которого рекомендует сам Гвардиола. Колонка Казанского — о Роберто Де Дзерби

Ранее сообщалось, что в контракте Де Дзерби с «Брайтоном» есть пункт о выкупе за 15 миллионов евро.

44-летний итальянец возглавляет английский клуб с сентября 2022 года. «Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 29 матчах.

ФК Бавария
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
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34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 - : -
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 - : -
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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