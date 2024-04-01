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Сегодня, 19:42

Спортдиректор «Баварии» провел переговоры с Нагельсманном о возвращении в клуб

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Возвращение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна в «Баварию» возможно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль по телефону провел переговоры со специалистом. Отмечается, что не все руководство клуба одобряет эту кандидатуру.

Ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

Нагельсманн руководил мюнхенским клубом с июля 2021 по март 2023 года.

Баварцы после 27 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидирующего «Байера» составляет 13 очков.

Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 - : -
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 - : -
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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