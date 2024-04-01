Спортдиректор «Баварии» провел переговоры с Нагельсманном о возвращении в клуб
Возвращение главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна в «Баварию» возможно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль по телефону провел переговоры со специалистом. Отмечается, что не все руководство клуба одобряет эту кандидатуру.
Ранее «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона-2023/24.
Нагельсманн руководил мюнхенским клубом с июля 2021 по март 2023 года.
Баварцы после 27 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидирующего «Байера» составляет 13 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|- : -
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|- : -
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0