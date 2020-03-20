Мино Райола: «Не думаю, что Холанн покинет «Боруссию» летом»

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Мино Райола считает, что игрок не сменит команду летом. Норвежец зимой перебрался в стан дортмундцев из «Зальцбурга».

— Холанн будет играть в Дортмунде столько, сколько потребуется, — цитирует Marca Райолу. — Это правда, что он быстро растущий футболист. Хотя он не думал, что это было подходящее время, когда он покинул «Зальцбург». Однако не думаю, что он покинет Дортмунд этим летом.