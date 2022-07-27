Менье считает, что Неймар утратил свою магию в «ПСЖ»
Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье считает, что нападающий Неймар утратил магию после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ». Ранее бельгиец выступал за парижский клуб.
«Неймар в «ПСЖ» утратил свою магию. Должен признаться, я был большим поклонником Неймара, когда он еще играл за «Барселону». Камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ» был полностью связан с ним. Если бы мне было 10 лет, у меня в комнате был бы его постер», — цитирует Marca Менье.
Неймар с 2017 года играет за «ПСЖ». В прошедшем сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
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3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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