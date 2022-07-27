Менье считает, что Неймар утратил свою магию в «ПСЖ»

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье считает, что нападающий Неймар утратил магию после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ». Ранее бельгиец выступал за парижский клуб.

«Неймар в «ПСЖ» утратил свою магию. Должен признаться, я был большим поклонником Неймара, когда он еще играл за «Барселону». Камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ» был полностью связан с ним. Если бы мне было 10 лет, у меня в комнате был бы его постер», — цитирует Marca Менье.

Неймар с 2017 года играет за «ПСЖ». В прошедшем сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.