Кан объяснил, почему «Бавария» не подпишет Роналду

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему клуб не будет подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы обсудили эту тему, иначе мы бы плохо справлялись со своей работой. Лично я считаю, что Криштиану Роналду — один из величайших футболистов, когда-либо существовавших на этой планете. Но мы пришли к выводу, что, несмотря на всю нашу признательность, он не соответствовал бы нашей философии в текущей ситуации». — цитирует Bild Кана.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов еврою.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и сделал 3 голевые передачи в 39 матчах во всех турнирах.