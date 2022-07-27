Форвард «Боруссии» Аллер успешно перенес операцию по удалению опухоли яичка

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер успешно перенес операцию по удалению опухоли яичка. Об этом рассказал спортивный директор клуба Себастьян Кель. Восстановление может занять несколько месяцев.

«Операция прошла очень, очень хорошо. Себастьен на правильном пути», — цитирует Келя 1&1.

28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» 6 июля. Уже спустя 10 дней немецкий клуб объявил, что у Аллера обнаружена опухоль.

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также Аллер занял третье место среди бомбардиров в Лиге чемпионов-2021/22, забив 11 голов.