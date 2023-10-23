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Сегодня, 07:08

Тухель признался, что матч «Баварии» с «Майнцем» был очень сложным для команды

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что победный матч над «Майнцем» (3:1) в восьмом туре чемпионата Германии был сложным для команды.

«Мы ждали тяжелой, напряженной игры, хорошо начали, но должны были использовать больше своих моментов на контратаках. Это была тяжелая игра для нас — физически больше, чем что-либо другое после международного перерыва и травм. Команда заслуживает похвалы. Теперь мы постараемся сыграть лучше во вторник», — цитирует Тухеля официальный сайт команды.

После восьми туров бундеслиги «Бавария» занимает третье место с 20 очками.

ФК Бавария
ФК Майнц
Томас Тухель
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Маттеус не понимает, зачем Сане менять «Баварию» на другой клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 8 7 1 0 25-7 22
2
 Штутгарт 8 7 0 1 25-8 21
3
 Бавария 8 6 2 0 26-7 20
4
 Боруссия Д 8 6 2 0 17-8 20
5
 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19-7 17
6
 Хоффенхайм 8 5 0 3 17-14 15
7
 Айнтрахт Ф 8 3 4 1 9-6 13
8
 Фрайбург 8 4 1 3 9-14 13
9
 Вольфсбург 8 4 0 4 11-11 12
10
 Аугсбург 8 2 2 4 15-19 8
11
 Хайденхайм 8 2 1 5 12-20 7
12
 Дармштадт 8 2 1 5 13-22 7
13
 Боруссия М 8 1 3 4 14-19 6
14
 Вердер 8 2 0 6 12-18 6
15
 Унион Б 8 2 0 6 11-17 6
16
 Кельн 8 1 1 6 7-15 4
17
 Бохум 8 0 4 4 6-21 4
18
 Майнц 8 0 2 6 7-22 2
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20.10 21:30
Боруссия Д – Вердер
 1 : 0
21.10 16:30
Дармштадт – РБ Лейпциг
 1 : 3
21.10 16:30
Фрайбург – Бохум
 2 : 1
21.10 16:30
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
 1 : 3
21.10 16:30
Унион Б – Штутгарт
 0 : 3
21.10 16:30
Вольфсбург – Байер
 1 : 2
21.10 19:30
Майнц – Бавария
 1 : 3
22.10 16:30
Кельн – Боруссия М
 3 : 1
22.10 18:30
Хайденхайм – Аугсбург
 2 : 5
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Вольфсбург

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Крис Фюрих

Штутгарт

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Юлиан Брандт

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Боруссия Д

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Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

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Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 7 1 2
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Боруссия М

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