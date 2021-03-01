Матч «Вердера» в Кубке Германии может быть перенесен из-за коронавируса

Матч четвертьфинала Кубка Германии между «Регенсбургом» и «Вердером» может быть перенесен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе второго дивизиона, сообщает Bild со ссылкой на управляющего директора Кристиана Келлера.

Келлер рассказал, что главный тренер «Регенсбурга» Мерсад Селимбегович пропустил пятничную игру второй бундеслиги с «Падерборном» (1:0) из-за коронавируса. По словам директора, позднее стало известно о новых случаях заражения.

Официального подтверждения от департамента здравоохранения и немецкого футбольного союза еще не было, но ожидается, что команду поместят на 14-дневный карантин, а матч с «Вердером» перенесут. Представители первой бундеслиги еще не отменили поездку в Регенсбург.

Встреча 1/4 финала «Регенсбург» — «Вердер» должна пройти 2 марта. В предыдущей стадии команда из второй бундеслиги обыграла «Кельн» (3:2 д.в.), а «Вердер» оказался сильнее «Гройтер Фюрта» (2:0).