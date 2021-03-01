«Арминия» уволит главного тренера

В связи с неудовлетворительными результатами руководство «Арминии» приняло решение в понедельник, 1 марта, уволить главного тренера Уве Нойхауса, сообщает Kicker.

Официально о расставании с 61-летним специалистом пока не объявлено, равно как и о том, кто станет его преемником.

В последних пяти турах бундеслиги Арминия потерпела 4 поражения с общим счетом 2:14 и сыграла вничью с «Баварией» (3:3). Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.