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«Арминия» уволит главного тренера

16:05
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В связи с неудовлетворительными результатами руководство «Арминии» приняло решение в понедельник, 1 марта, уволить главного тренера Уве Нойхауса, сообщает Kicker.

Официально о расставании с 61-летним специалистом пока не объявлено, равно как и о том, кто станет его преемником.

В последних пяти турах бундеслиги Арминия потерпела 4 поражения с общим счетом 2:14 и сыграла вничью с «Баварией» (3:3). Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

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