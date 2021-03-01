«105 миллионов евро?» Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва пошутил о своей стоимости

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва поделился мнением о слухах про его трансфер.

«Да, я осведомлен о слухах про переход в «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», но это ведь лишь слухи», — цитирует Goal португальца.

Кроме того, форвард предположил, во сколько бы он обошелся покупателям

«Наверное, около 105 миллионов евро? Ладно, я шучу. Где-то слышал про 30 миллионов. Мы всегда увеличиваем цену, когда торгуем собственным брендом. Главное — это то, что я умею и что я делаю», — подчеркнул Силва.

«Айнтрахт» выкупил 25-летнего нападающего у «Милана» за 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне Андре Силва забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 37 миллионов евро.