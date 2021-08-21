Маркус Тюрам принял решение остаться в гладбахской «Боруссии»
Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам принял решение не покидать команду в это трансферное окно.
«Тюрам сказал мне, что остается», — отметил главный тренер клуба Ади Хюттер в интервью Kicker.
Ранее появилась информация, что на Тюрама претендует «Интер».
В минувшем сезоне сын знаменитого защитника Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге и забил 8 голов.
Маркус получил травму в матче 2-го тура нового сезона бундеслиги против «Байера» (0:4). У него подозрения на серьезную травму колена.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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