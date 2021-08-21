«Байер» Лунева разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха
«Байер» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу «аспириновых».
Голкипер «Байера» Лукаш Градецки отразил пенальти в этом матче.
Российский вратарь команды из Леверкузена Андрей Лунев остался в запасе.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
2-й тур
«Байер» — «Боруссия М» — 4:0 (2:0)
Голы: Зоммер, 3 — в свои ворота (1:0). Шик, 8 (2:0). Диаби, 55 (3:0). Амири, 87 (4:0).
Нереализованный пенальти: Штиндль, 43 (вратарь)
«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Арангис (Баумгартлингер, 84), Демирбай (Вирц, 81), Паласиос (Андрих, 68), Шик (Похьянпало, 81), Диаби, Паулинью (Амири, 68).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер (Нец, 63), Эльведи, Лайнер (Бенсебаини, 45), Скалли, Крамер, Нойхаус, Штиндль, Плеа (Херрманн, 63), Хофманн, Тюрам (Вольф, 20).
Предупреждения: Демирбай, 34. Баккер, 41. Паулинью, 48. Крамер, 75. Вольф, 76. Диаби, 90+1.
Судья: Айтекин (Германия).
21 августа. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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