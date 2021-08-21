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«Байер» Лунева разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха

21:23
21 августа. «Байер» — «Боруссия» М — 4:0. Фото ФК «Байер».
21 августа. «Байер» — «Боруссия» М — 4:0. Фото ФК «Байер».
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«Байер» разгромил «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 2-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу «аспириновых».

Голкипер «Байера» Лукаш Градецки отразил пенальти в этом матче.

Российский вратарь команды из Леверкузена Андрей Лунев остался в запасе.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Байер» — «Боруссия М» — 4:0 (2:0)

Голы: Зоммер, 3 — в свои ворота (1:0). Шик, 8 (2:0). Диаби, 55 (3:0). Амири, 87 (4:0).

Нереализованный пенальти: Штиндль, 43 (вратарь)

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Арангис (Баумгартлингер, 84), Демирбай (Вирц, 81), Паласиос (Андрих, 68), Шик (Похьянпало, 81), Диаби, Паулинью (Амири, 68).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер (Нец, 63), Эльведи, Лайнер (Бенсебаини, 45), Скалли, Крамер, Нойхаус, Штиндль, Плеа (Херрманн, 63), Хофманн, Тюрам (Вольф, 20).

Предупреждения: Демирбай, 34. Баккер, 41. Паулинью, 48. Крамер, 75. Вольф, 76. Диаби, 90+1.

Судья: Айтекин (Германия).

21 августа. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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