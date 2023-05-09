«Челси» провел переговоры с «Баварией» по трансферу Мане

«Челси» провел первый этап переговоров с «Баварией» по возможному трансферу нападающего Садио Мане, сообщает инсайдер Педро Альмейда.

По информации источника, переговоры прошли 7 мая в Мюнхене. На данный момент «Челси» является фаворитом на подписание сенегальского нападающего.

31-летний Мане выступает за «Баварию» с лета 2022 года. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Он провел 36 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.