«Лейпциг» согласовал трансфер Собослои

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает Sky Sports.

По информации источника, на прошлой неделе спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд согласовал сделку с немецкой командой. Официально о переходе 20-летнего венгра в «Лейпциг» будет объявлено до Рождества. Сообщается, что сумма трансфера составляет 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Собослаи провел за «Зальцбург» 19 матчей, на его счету 8 голов и 9 результативных передач.