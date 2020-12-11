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«Лейпциг» согласовал трансфер Собослои

15:48
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Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает Sky Sports.

По информации источника, на прошлой неделе спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд согласовал сделку с немецкой командой. Официально о переходе 20-летнего венгра в «Лейпциг» будет объявлено до Рождества. Сообщается, что сумма трансфера составляет 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Собослаи провел за «Зальцбург» 19 матчей, на его счету 8 голов и 9 результативных передач.

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