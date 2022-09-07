«Лейпциг» предложил контракт Марко Розе до 2024 года

«Лейпциг» ведет переговоры по назначению Марко Розе на пост главного тренера команды, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб предложил 45-летнему немцу контракт до 2024 года.

Сегодня, 7 сентября, «Лейпциг» объявил об отставке Доменико Тедеско, который возглавлял команду с декабря 2021 года.

В данный момент Марко Розе является безработным. Его предыдущим клубом была дортмундская «Боруссия», с которой он работал с июля 2021 года по май 2022 года.