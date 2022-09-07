В «Лейпциге» рассказали детали ухода Тедеско из клуба

В пресс-службе «Лейпцига» в разговоре с «СЭ» пояснили детали ухода немецкого специалиста Доменико Тедеско из клуба. О его отставке сообщили в среду, 7 сентября.

«Тедеско попрощался с командой. Он отличный человек в жизни и такой же хороший тренер. Грустно, что он уходит. Но для официального сайта или болельщиков послания он не оставил. В любом случае он обязательно будет успешен в будущем», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Тедеско возглавлял «Лейпциг» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Германии в сезоне-2021/22. «Лейпциг» стал первой командой для Тедеско после ухода из «Спартака». Немец работал в московском клубе с октября 2019 года по май 2021 года.