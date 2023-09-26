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Сегодня, 07:20

«Лейпциг» намерен сохранить Хави Симонса после окончания аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль заявил, что клуб намерен сохранить полузащитника Хави Симонса после окончания аренды.

«Конечно, мы намерены продлить его контракт при самом благоприятном раскладе. Хави очень хорошо начал и проводит сейчас хороший сезон. Я думаю, что в данный момент мы эмоционально привязали его к «Лейпцигу», — приводит слова Эберля RMC Sport.

В настоящее время 20-летний игрок находится в аренде в немецком клубе без права выкупа, права на него принадлежат «ПСЖ». Симонс перешел в академию парижан из «Барселоны» в 2019 году.

В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл за «Лейпциг» 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. С командой но стал обладателем Суперкубка Германии-2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Источник: RMC Sport
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Матч «Айнтрахта» и «Фрайбурга» завершился нулевой ничьей

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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
2
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
3
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
4
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
5
 Хоффенхайм 5 4 0 1 12-6 12
6
 Боруссия Д 5 3 2 0 9-5 11
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 1 4 0 4-3 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
10
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
11
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 5 1 1 3 9-13 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
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Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
30.09 16:30
Майнц – Байер
 - : -
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
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РБ Лейпциг

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Ян-Никлас Бесте

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Хайденхайм

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Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

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И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

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 3 1 1
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