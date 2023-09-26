«Лейпциг» намерен сохранить Хави Симонса после окончания аренды
Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль заявил, что клуб намерен сохранить полузащитника Хави Симонса после окончания аренды.
«Конечно, мы намерены продлить его контракт при самом благоприятном раскладе. Хави очень хорошо начал и проводит сейчас хороший сезон. Я думаю, что в данный момент мы эмоционально привязали его к «Лейпцигу», — приводит слова Эберля RMC Sport.
В настоящее время 20-летний игрок находится в аренде в немецком клубе без права выкупа, права на него принадлежат «ПСЖ». Симонс перешел в академию парижан из «Барселоны» в 2019 году.
В текущем сезоне нидерландский футболист сыграл за «Лейпциг» 7 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. С командой но стал обладателем Суперкубка Германии-2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
3
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
4
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
5
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
6
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
11
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|3
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0