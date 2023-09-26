Стали известны цели «Баварии» на зимнее трансферное окно
«Бавария» определилась с трансферными целями на зиму. Клуб намерен совершить два подписания.
Как сообщает Kicker, главными целями «Баварии» являются подписания опорного полузащитника и правого защитника. Главный тренер команды Томас Тухель работает над усилением состава вместе со спортивным директором Кристофом Фройндом. Конкретные имена игроков пока не раскрываются.
По дынным источника, Тухель считает, что мюнхенскому клубу необходимо иметь в составе больше игроков оборонительного плана.
«Бавария» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии-2023/24, набрав 13 очков в 5 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|
2
|Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|
3
|Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|
4
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
5
|Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|
6
|Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
7
|Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Унион Б
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|
11
|Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|
13
|Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|
14
|Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|
15
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|
16
|Кельн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|
17
|Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|
18
|Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|29.09
|21:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|30.09
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|30.09
|16:30
|
Кельн – Штутгарт
|- : -
|30.09
|16:30
|
Хайденхайм – Унион Б
|- : -
|30.09
|16:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|30.09
|16:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|30.09
|19:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|1.10
|16:30
|
Дармштадт – Вердер
|- : -
|1.10
|18:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Виктор Бонифасе
Байер
|6
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|3
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0