Левандовски: «Многие думают, что я робот, но я человек»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свою высокую результативность.

«Многие думают, что я робот, но я человек. Для нападающего очень важно тренироваться каждый день. Очень важно тренировать мышление, чтобы принимать лучшее решение за несколько секунд. Талант важен, но без тяжелой работы он не продлится долго», — приводит слова Левандовски Sportweek.

В текущем сезоне 32-летний поляк провел 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал 8 результативных передач.