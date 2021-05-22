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Левандовски: «Многие думают, что я робот, но я человек»

13:00
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свою высокую результативность.

«Многие думают, что я робот, но я человек. Для нападающего очень важно тренироваться каждый день. Очень важно тренировать мышление, чтобы принимать лучшее решение за несколько секунд. Талант важен, но без тяжелой работы он не продлится долго», — приводит слова Левандовски Sportweek.

В текущем сезоне 32-летний поляк провел 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал 8 результативных передач.

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