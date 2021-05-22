Холанд преодолел отметку в 40 голов за сезон

20-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счет в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Байера». Для него это 40-й гол в сезоне (26 — в чемпионате, 3 — в Кубке Германии и 10 — в Лиге чемпионов).

Для Холанда это самый результативный сезон в карьере. В «Боруссии» норвежец выступает второй год. До этого он два сезона провел в «Зальцбурге», а еще раньше в течение трех лет играл в Норвегии — за «Брюне» и «Мольде».