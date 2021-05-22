Пищек о своем последнем матче в футболе: «Время пришло. Последний танец»

Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный своему последнему матчу в профессиональной карьере.

«Время пришло», — написал Пищек, опубликовав свою фотографию с подписью «Последний танец».

В апреле 35-летний поляк объявил о решении завершить карьеру. Пищек — чемпион Польши, двукратный чемпион Германии, а также трехкратный обладатель Кубка Германии и Суперкубка Германии.

Пищек проведет последний матч в карьере сегодня, 22 мая против «Байера» в рамках 34-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 16.30 (мск).