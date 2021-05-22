Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Пищек о своем последнем матче в футболе: «Время пришло. Последний танец»

12:36
Теги:

Защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный своему последнему матчу в профессиональной карьере.

«Время пришло», — написал Пищек, опубликовав свою фотографию с подписью «Последний танец».

Публикация от ?ukasz Piszczek Official (@lukaszpiszczek_lp26)

В апреле 35-летний поляк объявил о решении завершить карьеру. Пищек — чемпион Польши, двукратный чемпион Германии, а также трехкратный обладатель Кубка Германии и Суперкубка Германии.

Пищек проведет последний матч в карьере сегодня, 22 мая против «Байера» в рамках 34-го тура чемпионата Германии. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Романов победил Кудряшова в бою за пояс WBC Silver
Канада сенсационно уступила Латвии на старте ЧМ-2021
Суперзвезда НХЛ ушла в тень в плей-офф, а российский нападающий набирает очки во всех матчах
«Мисс Вселенная». Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в белом купальнике

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд