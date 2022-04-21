Левандовски и «Бавария» проведут переговоры по контракту на следующей неделе

«Бавария» на следующей неделе начнет переговоры с нападающим Робертом Левандовски о новом контракте, утверждает Sportowe Fakty.

33-летний поляк и его агент Пини Захави ждут, что срок соглашения будет как минимум 2-летним. Действующий договор форварда рассчитан до лета 2023 года.

Если стороны не договорятся о продолжении сотрудничества, «Бавария» будет готова продать форварда как минимум за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 42 матчах, забил 47 голов и отдал 6 результативных передач.